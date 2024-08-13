Врач сообщила о вреде постоянного питания одним и тем же

Врач-диетолог и эндокринолог Юлия Бурякова поделилась секретами здорового питания, подчеркнув важность разнообразия и сбалансированности рациона.
Специалист утверждает, что монотонное питание, ограничивающееся одним и тем же типом продуктов, вредно для здоровья.
"Вся польза нашей пищи в её разнообразии. Если мы постоянно едим одно и то же в силу вкусовых предпочтений или соблюдаем какую-то однобокую диету, это грозит замедлением метаболических процессов вследствие возникновения дефицита макронутриентов, микроэлементов и витаминов", — уточняет врач в беседе корреспонденту Тульской службы новостей.
Бурякова объясняет, что каждый продукт имеет свои уникальные свойства и богатый набор витаминов, микроэлементов и макронутриентов. Она подчёркивает, что белки содержатся преимущественно в мясе, рыбе, яйцах, твороге и сыре, углеводы — в крупах, макаронах, картофеле, бобовых, жидких молочных продуктах, фруктах, сухофруктах и ягодах, а жиры — в авокадо, сливочном масле, холодных нерафинированных растительных маслах, семенах, орешках, оливках, маслинах, жирной рыбе и икре.
Диетолог отмечает, что ограничение диеты до одной группы продуктов может привести к сбою в работе пищеварительной системы и нарушению метаболических процессов. Юлия Бурякова считает, что такой подход к питанию не приносит пользы, и что необходимо обеспечивать организм сбалансированным питанием, чтобы не допустить дефицита необходимых микроэлементов.
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