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Хирург рассказал неприятный факт о вине

Врач Умнов: вино вызывает такую же зависимость, как и любой алкоголь
1:46
Здоровье

Репутация "благородного напитка" делает вино опаснее водки и пива, сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. В интервью для NEWS.ru специалист подчеркнул, что злоупотребление вином вызывает столь же сильную зависимость, как и злоупотребление любым другим спиртным.

Врач Умнов: вино вызывает такую же зависимость, как и любой алкоголь
Фото: flickr.com by Revolweb, CC BY-SA 2.0

По словам врача, вино, вопреки распространённому мнению, не является благородным напитком, а пристрастие к нему может привести к серьёзной зависимости, требующей срочной медицинской помощи. Не стоит обманываться изобилием литературы и разнообразием сортов вина. Этанол, содержащийся в вине, так же вреден для организма, как и тот, что содержится в водке, уточнил врач.

"Ареол аристократизма" вокруг вина, по словам хирурга, лишь способствует развитию винного алкоголизма. Он отметил, что ежедневное употребление одного-двух бокалов вина не приносит пользы для профилактики инсультов и инфарктов. Напротив, предупреждает врач, вино может вызвать мерцательную аритмию, инсульты, инфаркты и цирроз печени.

"Из-за более низкого содержания этанола вино называют «ласковым убийцей», алкоголизм развивается до последней стадии 30-40 лет. Тем не менее нанести вред организму можно намного раньше. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение, как в случае с водкой или пивом. То же касается ухудшения умственных способностей, либидо и так далее. Разрушается личность", — резюмировал Умнов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
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