Врач перечислила различия между острым и хроническим гайморитом

Врач Новожилова: острый гайморит отличается скоростью развития симптомов

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гайморит — это неприятное и довольно распространённое заболевание, которое бывает в двух формах: острой и хронической. Врач-отоларинголог Елена Новожилова рассказала о различиях между ними и о том, как можно избавиться от недуга.

"Острый гайморит начинается внезапно и характеризуется интенсивной болью в области лица и головы, высокой температурой, затруднённым носовым дыханием и гнойными выделениями из носа", — уточнила врач в интервью для РИА "ФедералПресс".

Хронический гайморит, как правило, проявляется постоянной заложенностью носа, головными болями, нарушением обоняния, кашлем и периодами обострений. Острый гайморит можно вылечить без прокола пазух, если болезнь была диагностирована на ранних стадиях. В таких случаях врач назначает медикаментозную терапию, включая антибиотики, противовоспалительные средства и сосудосуживающие препараты, заключила Новожилова.