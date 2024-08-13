Названы первые симптомы приводящей к слепоте диабетической ретинопатии

Пелена перед глазами может быть следствием диабета, предупредила офтальмолог

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова рассказала "Газете.Ru" об одном из распространённых осложнений сахарного диабета — диабетической ретинопатии.

Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

"Как и другие заболевания, на начальных стадиях она никак не проявляется. На поздней стадии болезни появляются первые симптомы. Когда отёк затрагивает центр сетчатки, пациент ощущает нечёткость зрения, ему становится трудно читать, писать, набирать текст, работать с мелкими деталями на близком расстоянии. При кровоизлияниях возникают плавающие серые или чёрные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, ощущение пелены или паутины перед глазами. Эти симптомы появляются из-за поражения сосудов на глазном дне", — объяснила она.

После лечения зрение проясняется — но вместе с основным заболеванием риск повреждения сетчатки сохраняется: симптомы могут возникнуть вновь при нестабильном уровне глюкозы или скачке артериального давления.

Особенность этого осложнения — в его незаметном развитии через 10-15 лет после начала диабета, о котором пациенты порой узнают от офтальмолога. При этом диабетическая ретинопатия может привести к полной утрате зрения.