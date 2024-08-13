Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Протестующие заполонили пляж в Испании из-за пьянства туристов
Важность высоких оборотов: как это может способствовать здоровью вашего двигателя
Аферисты с недвижимостью обманули Ларису Долину на 150 млн. рублей
США ввели запретительные пошлины на стеклянные бутылки из Китая
Как избежать обмана при замене масла: советы экспертов
Как хранить соленья в квартире без балкона и подвала
Почему важно освободить подоконник
В Нижнем Новгороде микроволновка чуть не убила десятки лошадей
Как выбрать полотенца для ванной

Названы первые симптомы приводящей к слепоте диабетической ретинопатии

Пелена перед глазами может быть следствием диабета, предупредила офтальмолог
1:28
Здоровье

Заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова рассказала "Газете.Ru" об одном из распространённых осложнений сахарного диабета — диабетической ретинопатии.

Пелена перед глазами может быть следствием диабета, предупредила офтальмолог
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

"Как и другие заболевания, на начальных стадиях она никак не проявляется. На поздней стадии болезни появляются первые симптомы. Когда отёк затрагивает центр сетчатки, пациент ощущает нечёткость зрения, ему становится трудно читать, писать, набирать текст, работать с мелкими деталями на близком расстоянии. При кровоизлияниях возникают плавающие серые или чёрные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, ощущение пелены или паутины перед глазами. Эти симптомы появляются из-за поражения сосудов на глазном дне", — объяснила она.

После лечения зрение проясняется — но вместе с основным заболеванием риск повреждения сетчатки сохраняется: симптомы могут возникнуть вновь при нестабильном уровне глюкозы или скачке артериального давления.

Особенность этого осложнения — в его незаметном развитии через 10-15 лет после начала диабета, о котором пациенты порой узнают от офтальмолога. При этом диабетическая ретинопатия может привести к полной утрате зрения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами Дмитрий Плотников Испытано на себе: многим врачам человечество обязано миллионами жизней Сергей Лебедев Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
Власти озабочены санитарным состоянием укрытий и обращаются за помощью к бизнесу
Полярное сияние озарило небо над Тюменской областью
Опасные схемы: что делать, если вам предложили заменить медицинский полис
Россиянка рассказала об ужасных условиях в турецком отеле: грязь и скудные завтраки
Глава НМА Юшин: мясо в России стало доступнее на 10% за десять лет
Netflix опубликовал тизер второго сезона "Игры в кальмара"
Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами
Биолог Баранова предупредила о риске обгорания на солнце из-за одного лекарства
ET: Индия и Россия хотят ввести базовый обменный курс рупии к рублю
Ландшафтный дизайнер: мы разучились выращивать деревья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.