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Врач перечислила необходимые анализы для россиян старше 45 лет

Врач Саламатина: после 45 лет важно периодически проходить 8 обследований
1:23
Здоровье

Регулярные медицинские осмотры и посещение различных специалистов необходимы для раннего выявления заболеваний и своевременного начала лечения. Особенно это важно после 45 лет, когда значительно увеличивается риск развития определённых болезней. В этот период рекомендуется регулярно проходить восемь обследований: измерение ИМТ, артериального давления, проверка уровня холестерина и глюкозы в крови, контроль внутриглазного давления, электрокардиограмма и флюорография. Женщинам также следует регулярно посещать гинеколога и сдавать мазки, подчёркивает врач-кардиолог и специалист по функциональной диагностике, доктор медицинских наук Людмила Саламатина, как сообщает Газета.Ru.

Врач Саламатина: после 45 лет важно периодически проходить 8 обследований
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В возрасте 45 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно, но кратность отдельных исследований может меняться. После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам", — объяснила врач.

Частые визиты к врачам необходимы, так как с возрастом, на фоне замедления обмена веществ, увеличивается риск развития таких заболеваний, как атеросклероз, рак, артрит, катаракта, болезнь Альцгеймера и диабет II типа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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