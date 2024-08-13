Врач перечислила необходимые анализы для россиян старше 45 лет

Регулярные медицинские осмотры и посещение различных специалистов необходимы для раннего выявления заболеваний и своевременного начала лечения. Особенно это важно после 45 лет, когда значительно увеличивается риск развития определённых болезней. В этот период рекомендуется регулярно проходить восемь обследований: измерение ИМТ, артериального давления, проверка уровня холестерина и глюкозы в крови, контроль внутриглазного давления, электрокардиограмма и флюорография. Женщинам также следует регулярно посещать гинеколога и сдавать мазки, подчёркивает врач-кардиолог и специалист по функциональной диагностике, доктор медицинских наук Людмила Саламатина, как сообщает Газета.Ru.
"В возрасте 45 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно, но кратность отдельных исследований может меняться. После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам", — объяснила врач.
Частые визиты к врачам необходимы, так как с возрастом, на фоне замедления обмена веществ, увеличивается риск развития таких заболеваний, как атеросклероз, рак, артрит, катаракта, болезнь Альцгеймера и диабет II типа.
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