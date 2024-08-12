Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы остались недовольны отдыхом на Чёрном море
Региональный этап марафона "Земля спорта" стартует в Махачкале
ЩЛЗ намерен сертифицировать лифты скоростью до 8 метров в секунду
Тренер "Родины" Газзаев: угрозы жизни Калмыкова нет
Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на новогодние поездки
Тюкавин о матче с "Зенитом": судья не дам нам бороться
Секреты хранения картофеля на зиму: советы, чтобы он не поморщился
Заброшенный участок могут изъять
Новая технология солнечных панелей: оксфордские учёные создают сверхтонкий материал

Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые обязательно нужно есть после 50 лет

Диетолог Гинзбург объяснил, какие продукты нужно есть после 50 лет
1:03
Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты питания помогут людям старше 50 лет сохранить бодрость и молодость.

Диетолог Гинзбург объяснил, какие продукты нужно есть после 50 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Специалист объяснил, что возрастным людям очень будет полезно потреблять жирную морскую рыбу (лосось, скумбрию), так как в рыбе содержится омега-3 жирных кислот, необходимых для клеточных мембран.

Молочные продукты и крупы, по словам эксперта, помогут бороться со сбоями в работе желудочно-кишечного тракта.

Ранее гастроэнтеролог объяснила, почему опасно наедаться перед сном.

"Нужно пить кисломолочные напитки один-два раза в день. Кроме того, важно есть продукты, которые богаты пищевыми волокнами: хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Призвал Гинзбург включить в рацион овощи, ягоды, фрукты и орехи. Полезны также будут имбирь, куркума, перец, чеснок и лук.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
В США рассказали об ударе России по доллару
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
На "Армии-2024" представили глубоко модернизированный самолёт Як-130М Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы
Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы
Последние материалы
Тюкавин о матче с "Зенитом": судья не дам нам бороться
Секреты хранения картофеля на зиму: советы, чтобы он не поморщился
Новая технология солнечных панелей: оксфордские учёные создают сверхтонкий материал
Заброшенный участок могут изъять
Учёные разработали метод предсказания солнечных вспышек за две недели
Средства для снятия макияжа: виды, отличия и советы по выбору
Rutube для iPhone больше недоступен в App Store
Секрет безупречной курицы: узнайте, как готовить блюдо на бутылке
Почему американцы отказываются от McDonald's и Starbucks
Диетолог Гинзбург объяснил, какие продукты нужно есть после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.