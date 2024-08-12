Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые обязательно нужно есть после 50 лет

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты питания помогут людям старше 50 лет сохранить бодрость и молодость.
Специалист объяснил, что возрастным людям очень будет полезно потреблять жирную морскую рыбу (лосось, скумбрию), так как в рыбе содержится омега-3 жирных кислот, необходимых для клеточных мембран.
Молочные продукты и крупы, по словам эксперта, помогут бороться со сбоями в работе желудочно-кишечного тракта.
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"Нужно пить кисломолочные напитки один-два раза в день. Кроме того, важно есть продукты, которые богаты пищевыми волокнами: хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".
Призвал Гинзбург включить в рацион овощи, ягоды, фрукты и орехи. Полезны также будут имбирь, куркума, перец, чеснок и лук.
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