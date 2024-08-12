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Врач перечислила виды спорта, которые полезны при нарушениях зрения

Врач Белова: плавание улучшает здоровье глаз при нарушениях зрения
1:07
Здоровье

Людям с заболеваниями глаз следует отдавать предпочтение спорту, который положительно влияет на состояние глаз и сетчатки, к примеру, таким видам, как плавание или игра в волейбол. Об этом сообщила Мария Белова - врач-офтальмолог компании BestDoctor, НМИЦ ГБ имени Гельмгольца.

Врач Белова: плавание улучшает здоровье глаз при нарушениях зрения
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

"Улучшают состояние глаз виды спорта на свежем воздухе: прогулки, бег, велосипед, волейбол, бадминтон. Они стимулируют аккомодацию (способность глаз фокусироваться на предметах на разном расстоянии), так как человек постоянно переводит зрение с близких объектов на дальние", — объяснила врач.

Специалист подчеркнула пользу плавания для людей с ослабленным зрением, отметив, что вода уменьшает нагрузку на сетчатку, что позволяет глазам отдыхать во время занятий. Мария Белова также напомнила о необходимости консультации с офтальмологом перед началом любых физических упражнений для подтверждения безопасности выбранного вида спорта для глаз, как сообщает Газета.Ru.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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