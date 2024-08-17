Какие болезни может спровоцировать недостаток магния в организме

Учёные из Австралии перечислили болезни, которые вызывает дефицит магния в организме

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные установили, что недостаток магния в рационе питания не только повышает риск развития таких заболеваний, как диабет, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, но и ускоряет процесс биологического старения организма. Эти данные были опубликованы в научном журнале European Journal of Nutrition.

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Учёные пришли к таким выводам после анализа образцов крови 172 людей среднего возраста. Они обнаружили, что при снижении уровня магния в организме повышается концентрация гомоцистеина, который повреждает ДНК и способствует развитию многих серьёзных заболеваний.

Магний играет ключевую роль в организме человека, укрепляя зубы, обеспечивая нормальное функционирование мышц, в том числе сердечной, и регулируя уровень глюкозы. Природными источниками магния являются цельнозерновые продукты, тёмный шоколад, различные виды орехов и зелёные листовые овощи.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки. Термин организм введён Аристотелем.