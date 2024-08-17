Какие болезни может спровоцировать недостаток магния в организме

Австралийские учёные установили, что недостаток магния в рационе питания не только повышает риск развития таких заболеваний, как диабет, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, но и ускоряет процесс биологического старения организма. Эти данные были опубликованы в научном журнале European Journal of Nutrition.
Учёные пришли к таким выводам после анализа образцов крови 172 людей среднего возраста. Они обнаружили, что при снижении уровня магния в организме повышается концентрация гомоцистеина, который повреждает ДНК и способствует развитию многих серьёзных заболеваний.
Магний играет ключевую роль в организме человека, укрепляя зубы, обеспечивая нормальное функционирование мышц, в том числе сердечной, и регулируя уровень глюкозы. Природными источниками магния являются цельнозерновые продукты, тёмный шоколад, различные виды орехов и зелёные листовые овощи.
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки. Термин организм введён Аристотелем.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.