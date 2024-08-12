Офтальмолог предостерёг от опасности попадания песка в глаза

Попадание песка в глаза может вызвать бактериальные инфекции, как сообщил LIFE. ru врач-офтальмолог Юрий Павленко. По его словам, песок — это твёрдые частицы, которые могут причинить микротравмы поверхности глаза и его тканям.
Врач подчеркнул, что длительное нахождение достаточно крупных частиц песка в полости глаза или активные попытки "протереть" его могут привести к физическому повреждению поверхности роговицы.
"Появление микротравм на поверхности роговицы также способствует присоединению вторичной бактериальной инфекции, что приводит к кератиту — воспалению роговицы, которое в некоторых случаях имеет длительный и плохо поддающийся лечению характер заболевания", — предостерёг офтальмолог.
Специалист также добавил, что если при попадании песка в глаза не удалось проморгаться и "выплакать" твёрдые частицы, то необходимо тщательно вымыть руки и промыть глаза кипячёной водой. После исчезновения неприятных ощущений следует наблюдать за состоянием глаза и при первой возможности обратиться за консультацией к офтальмологу, резюмировал Юрий Павленко.
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