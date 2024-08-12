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Офтальмолог предостерёг от опасности попадания песка в глаза

Врач Павленко: попадание песка в глаза может вызвать бактериальные инфекции
1:12
Здоровье

Попадание песка в глаза может вызвать бактериальные инфекции, как сообщил LIFE. ru врач-офтальмолог Юрий Павленко. По его словам, песок — это твёрдые частицы, которые могут причинить микротравмы поверхности глаза и его тканям.

Врач Павленко: попадание песка в глаза может вызвать бактериальные инфекции
Фото: unsplash.com by Bervan Ince, PDM

Врач подчеркнул, что длительное нахождение достаточно крупных частиц песка в полости глаза или активные попытки "протереть" его могут привести к физическому повреждению поверхности роговицы.

"Появление микротравм на поверхности роговицы также способствует присоединению вторичной бактериальной инфекции, что приводит к кератиту — воспалению роговицы, которое в некоторых случаях имеет длительный и плохо поддающийся лечению характер заболевания", — предостерёг офтальмолог.

Специалист также добавил, что если при попадании песка в глаза не удалось проморгаться и "выплакать" твёрдые частицы, то необходимо тщательно вымыть руки и промыть глаза кипячёной водой. После исчезновения неприятных ощущений следует наблюдать за состоянием глаза и при первой возможности обратиться за консультацией к офтальмологу, резюмировал Юрий Павленко.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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