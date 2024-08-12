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Эндокринолог опровергла известный миф о диете

Врач Павлова: сокращение калорийности питания не мешает быть активным
0:41
Здоровье

Опытным путём доказано, что сокращение калорийности питания не препятствует поддержанию активности, заявила эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале, ссылаясь на исследование международной группы учёных. Она отметила, что врачи проверили это на мышах.

Врач Павлова: сокращение калорийности питания не мешает быть активным
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, диета никак не повлияла на активность грызунов. Ежедневно они пробегали в среднем такую же дистанцию и с той же скоростью, как и раньше. Единственное различие — при снижении калорийности рациона на 40% подопытные потеряли около 4% массы. Павлова добавила, что это нормально, в том числе и для людей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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