Эндокринолог опровергла известный миф о диете

Опытным путём доказано, что сокращение калорийности питания не препятствует поддержанию активности, заявила эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале, ссылаясь на исследование международной группы учёных. Она отметила, что врачи проверили это на мышах.
По словам врача, диета никак не повлияла на активность грызунов. Ежедневно они пробегали в среднем такую же дистанцию и с той же скоростью, как и раньше. Единственное различие — при снижении калорийности рациона на 40% подопытные потеряли около 4% массы. Павлова добавила, что это нормально, в том числе и для людей.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.