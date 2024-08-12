Эндокринолог опровергла известный миф о диете

Врач Павлова: сокращение калорийности питания не мешает быть активным

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опытным путём доказано, что сокращение калорийности питания не препятствует поддержанию активности, заявила эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале, ссылаясь на исследование международной группы учёных. Она отметила, что врачи проверили это на мышах.

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По словам врача, диета никак не повлияла на активность грызунов. Ежедневно они пробегали в среднем такую же дистанцию и с той же скоростью, как и раньше. Единственное различие — при снижении калорийности рациона на 40% подопытные потеряли около 4% массы. Павлова добавила, что это нормально, в том числе и для людей.