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Врач раскрыла, вреден ли сон на боку для здоровья сердца

Врач Кошкина: сон на боку не влияет на работу сердца
1:02
Здоровье

Главный кардиолог СЗАО Москвы и заведующая отделением кардиореанимации ГКБ № 67 ДЗМ Екатерина Кошкина объяснила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что положение тела во время сна, будь то на левом или правом боку, не оказывает влияния на функционирование сердца. Она подчеркнула, что в случае боли в сердце, уснуть в таком состоянии практически невозможно.

Врач Кошкина: сон на боку не влияет на работу сердца
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Специалист проиллюстрировала свою мысль, сравнив сердце с предметом, находящимся внутри "коробки", которой служит грудная клетка. По её словам, нет существенной разницы, на каком боку человек спит, так как крайне маловероятно, что давление на грудную клетку может стать таким, чтобы сдавить сердце. Если же сердце всё-таки оказывается сдавленным, это неизбежно вызовет боль, которая не позволит человеку уснуть. В таком случае, по мнению врача, человек просто перевернётся на другой бок, и дискомфорт исчезнет.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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