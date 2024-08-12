Врач раскрыла, вреден ли сон на боку для здоровья сердца

Главный кардиолог СЗАО Москвы и заведующая отделением кардиореанимации ГКБ № 67 ДЗМ Екатерина Кошкина объяснила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что положение тела во время сна, будь то на левом или правом боку, не оказывает влияния на функционирование сердца. Она подчеркнула, что в случае боли в сердце, уснуть в таком состоянии практически невозможно.
Специалист проиллюстрировала свою мысль, сравнив сердце с предметом, находящимся внутри "коробки", которой служит грудная клетка. По её словам, нет существенной разницы, на каком боку человек спит, так как крайне маловероятно, что давление на грудную клетку может стать таким, чтобы сдавить сердце. Если же сердце всё-таки оказывается сдавленным, это неизбежно вызовет боль, которая не позволит человеку уснуть. В таком случае, по мнению врача, человек просто перевернётся на другой бок, и дискомфорт исчезнет.
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