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Мурашки могут сигнализировать о начале рассеянного склероза

Врач Ботина: мурашки в конечностях могут указывать на рассеянный склероз
1:28
Здоровье

Повышенная утомляемость, ухудшение зрения и онемение конечностей могут быть симптомами рассеянного склероза, о чём заявила невролог Клиники Фомина в Сочи Анна Ботина, как сообщает Газета.Ru.

Врач Ботина: мурашки в конечностях могут указывать на рассеянный склероз
Фото: commons.wikimedi.org by U3190523, CC BY-SA 4.0

Как пояснила врач, при этом заболевании иммунная система атакует миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Проявления болезни зависят от локализации очага поражения.

На ранних стадиях рассеянного склероза, по словам медика, могут наблюдаться слабость, неустойчивость походки, проблемы с памятью и головокружение. Часто поражается зрительный нерв, что приводит к раздвоению в глазах, выпадению части поля зрения и даже к слепоте. Потеря чувствительности в конечностях также может указывать на развитие склероза.

"Часто встречается онемение, покалывание или ощущение "ползания мурашек" в конечностях, а также снижение или потеря чувствительности в руках, ногах или на туловище. Возможны слабость в одной или в нескольких конечностях, нарушение координации и равновесия при ходьбе, могут быть трудности при выполнении точных движений", — сообщила невролог.

Анна Ботина подчеркнула, что при появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. Для подтверждения диагноза рассеянного склероза потребуется проведение спинномозговой пункции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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