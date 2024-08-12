Стало известно, как жара бьёт по женскому здоровью россиянок средней полосы

Гинеколог предупредила о нарушениях менструального цикла из-за жары

Непривычная для россиянок средней полосы жара может спровоцировать различные нарушения менструального цикла, предупредила акушер-гинеколог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Светлана Быкова.

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Жара способствует расширению сосудов, напомнила она "Газете.Ru". "Этот эффект обеспечивает больший теплообмен и предотвращает перегревание организма. Однако снижение сосудистого тонуса может привести и к ряду негативных эффектов — снижению артериального давления, отёкам, склонности к повышенной кровопотере при менструации", — объяснила врач.

"Действительно, большинство женщин отмечают, что в условиях летней жары менструации проходят более обильно и длительно", — добавила она.

Кроме того, повышенная температура воздуха влияет на работу эндокринной системы, в частности, щитовидной железы, следствием чего могут стать нарушения менструального цикла — как внеочередные месячные, так и их задержки, а также избыточно обильные менструации.

Избыток сахара из-за изменения рациона летом в пользу фруктов и газировок, а также резкие перепады температуры при купании и из-за кондиционера могут спровоцировать патологии яичников с клиническими проявлениями в виде нарушения цикла, подытожила Быкова.