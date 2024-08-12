COVID-19 официально разжалован из самых смертоносных болезней

COVID-19 окончательно разжалован из самых смертоносных болезней в заурядную простуду, сообщила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.
"В соответствии с официальной статистикой США, COVID-19 как причина гибели человека в 2023 году оказался на 10 месте — сразу после цирроза печени и других её заболеваний", — написала она в телеграме.
В 2020 и 2021 году коронавирус занимал третье место среди основных причин смертности, в 2022-м — четвёртое, напомнила учёная.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов призвал остерегаться легкомысленного отношения к COVID-19 — по его мнению, некогда страшный недуг по-прежнему опаснее гриппа, к тому же сохраняется риск возврата самых первых смертельно опасных вариантов вируса.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.