Врач рассказала, какие ежегодные обследования нужно проходить россиянам старше 45 лет

Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В возрасте 45 лет и старше рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию, которая включает в себя комплексную оценку состояния здоровья и выявление возможных заболеваний. Об этом напомнила врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, CC BY 4.0

"С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера. Для раннего выявления заболеваний разработана система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации", — рассказала Саламатина, которую цитирует Газета.Ru.

Диспансеризация состоит из следующих основных этапов:

Оценка индекса массы тела (ИМТ): измерение соотношения роста и веса для определения степени ожирения или недостаточного веса. Измерение артериального давления: регулярное отслеживание кровяного давления для выявления гипертонии или гипотонии. Определение уровня холестерина и глюкозы в крови: анализ показателей липидного обмена и уровня сахара в крови для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Измерение внутриглазного давления: проверка состояния глазного дна и выявление глаукомы. Электрокардиография (ЭКГ): регистрация электрической активности сердца для оценки работы сердечной мышцы и выявления нарушений ритма. Флюорография лёгких: рентгенологическое исследование органов грудной клетки для обнаружения патологий лёгких и сердца. Взятие мазка с шейки матки: цитологическое исследование для ранней диагностики рака шейки матки. Остальные исследования, такие как маммография молочных желёз, исследование кала на скрытую кровь и скрининг на выявление рака простаты у мужчин, рекомендуется проводить реже, например, каждые два-три года или в соответствии с индивидуальными рекомендациями врача.

После прохождения всех обследований врач-терапевт анализирует полученные результаты, выявляет возможные риски для здоровья и даёт индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению заболеваний, а также проводит краткое профилактическое консультирование для каждого пациента.