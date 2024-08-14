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Врач рассказала, какие ежегодные обследования нужно проходить россиянам старше 45 лет

Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов
2:42
Здоровье

В возрасте 45 лет и старше рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию, которая включает в себя комплексную оценку состояния здоровья и выявление возможных заболеваний. Об этом напомнила врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, CC BY 4.0

"С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера. Для раннего выявления заболеваний разработана система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации", — рассказала Саламатина, которую цитирует Газета.Ru.

Диспансеризация состоит из следующих основных этапов:

  1. Оценка индекса массы тела (ИМТ): измерение соотношения роста и веса для определения степени ожирения или недостаточного веса.
  2. Измерение артериального давления: регулярное отслеживание кровяного давления для выявления гипертонии или гипотонии.
  3. Определение уровня холестерина и глюкозы в крови: анализ показателей липидного обмена и уровня сахара в крови для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
  4. Измерение внутриглазного давления: проверка состояния глазного дна и выявление глаукомы.
  5. Электрокардиография (ЭКГ): регистрация электрической активности сердца для оценки работы сердечной мышцы и выявления нарушений ритма.
  6. Флюорография лёгких: рентгенологическое исследование органов грудной клетки для обнаружения патологий лёгких и сердца.
  7. Взятие мазка с шейки матки: цитологическое исследование для ранней диагностики рака шейки матки.
  8. Остальные исследования, такие как маммография молочных желёз, исследование кала на скрытую кровь и скрининг на выявление рака простаты у мужчин, рекомендуется проводить реже, например, каждые два-три года или в соответствии с индивидуальными рекомендациями врача.

После прохождения всех обследований врач-терапевт анализирует полученные результаты, выявляет возможные риски для здоровья и даёт индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению заболеваний, а также проводит краткое профилактическое консультирование для каждого пациента.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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