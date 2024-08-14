Флеболог назвала первые признаки оторвавшегося тромба

Флеболог Смирнова: первый признак оторвавшегося тромба — это внезапная одышка

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова сообщила, что внезапная одышка, боль в груди и кровь в мокроте могут быть признаками оторвавшегося тромба.

Фото: scientificanimations.com by https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0

"Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье", — рассказала Смирнова в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, такие симптомы возникают при тромбозе поверхностных и глубоких вен. В первом случае человек ощущает боль по ходу тромбированных вен, покраснение кожи и отёчность. При тромбозе глубоких вен наблюдаются распирающие боли в голени, отёк, асимметрия и боли при движении, а также повышение температуры тела.

Смирнова подчеркнула, что если головка тромба не прикреплена к стенке сосуда, то такой тромб называется флотирующим и является наиболее опасным, так как может оторваться и попасть в лёгочную артерию.

Детали

Тромб

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда. Участвует в процессах гемостаза. Источник