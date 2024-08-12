Косметолог Егорова рассказала, почему не рекомендует убирать синяки под глазами мазью от геморроя

Врач Егорова не советует применять мазь от геморроя от синяков и мешков под глазами

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова подробно объяснила, почему мазь от геморроя не поможет избавиться от синяков под глазами.

Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, PDM

Существует убеждение, что содержащийся в мази от геморроя гепарин, предназначенный, чтобы разжижать кровь, должен снимать воспаления и омолаживать, а также восстанавливать сосуды и убирать синяки. Поэтому некоторые женщины используют такую мазь для области под глазами, надеясь таким образом избавиться от синяков и отёков.

Однако Егорова категорически не советует поступать таким образом.

Гепарин, активное вещество этой мази, разжижает кровь, что может привести к кровоподтёкам из-за тонкой и нежной кожи под глазами.

"Мазь от геморроя от синяков и мешков под глазами использовать нельзя категорически. Ведь в ней гепарин, разжижающий кровь, что может привести к кровоподтекам, так как кожа под глазами очень нежная и проницаемая, а сосудики тонкие", - сказала Егорова в беседе с сайтом aif.ru.

Кроме того, мазь может вызвать контактный дерматит, так как кожа под глазами тоньше и нежнее, чем слизистая перианальной области, добавила врач.

Чтобы решить проблему синяков под глазами, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить возможные патологии и получить индивидуальные рекомендации.