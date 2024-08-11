Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Бордерлендс" провалился в прокате, собрав всего 4 млн долларов
Нужно ли протирать листья комнатных растений влажной тряпочкой?
Microsoft разрабатывает VR-шлем для игр и развлечений
Федосов: ослабление рубля вызвано влиянием завершающегося налогового периода
Как предотвратить образование кисетных морщин своими силами и в салоне?
Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх
Автоэксперт Кадаков посоветовал брать в дальнюю поездку масло, мыло и домкрат
Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Разгадка загадки гигантских обезьян: миф или реальность

Раскрыта болезнь сердца, которая чаще всего встречается у россиян

Газета.Ru: 67% россиян страдают гипертонической болезнью
1:16
Здоровье

Гипертоническая болезнь является самым распространённым сердечным заболеванием среди россиян, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на результаты опросов страховых компаний, в которых участвовали более шести тысяч человек из 37 регионов России.

Газета.Ru: 67% россиян страдают гипертонической болезнью
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

По данным исследования, 67% граждан хотя бы раз сталкивались с гипертонией. Гораздо реже россияне упоминают о проблемах с аритмией (24%), сердечной недостаточностью (24%), ишемической болезнью сердца (16%) и другими заболеваниями сердца и сосудов (12%). Интересно отметить, что с ростом уровня дохода вероятность возникновения этих заболеваний снижается.

"Люди с высоким уровнем дохода способны приобрести качественное медобслуживание, включая обслуживание по программе ДМС. Кроме этого, денежный достаток обеспечивает больше возможностей для правильного питания, занятий физкультурой и спортом. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все компоненты здорового образа жизни были доступны всем жителям страны", — уточнил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Украина получила отсрочку по долгам
Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Последние материалы
Федосов: ослабление рубля вызвано влиянием завершающегося налогового периода
Как предотвратить образование кисетных морщин своими силами и в салоне?
Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх
Автоэксперт Кадаков посоветовал брать в дальнюю поездку масло, мыло и домкрат
Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Разгадка загадки гигантских обезьян: миф или реальность
Disney перенесла выход мультфильма "Холодное сердце 3" на 2027 год
Китайцы создают модифицированные видеокарты RTX 4090D и RTX 4080 Super
AMD обнаружила серьёзную уязвимость в процессорах Ryzen и EPYC
Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады 2024 в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.