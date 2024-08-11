Раскрыта болезнь сердца, которая чаще всего встречается у россиян

Газета.Ru: 67% россиян страдают гипертонической болезнью

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипертоническая болезнь является самым распространённым сердечным заболеванием среди россиян, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на результаты опросов страховых компаний, в которых участвовали более шести тысяч человек из 37 регионов России.

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По данным исследования, 67% граждан хотя бы раз сталкивались с гипертонией. Гораздо реже россияне упоминают о проблемах с аритмией (24%), сердечной недостаточностью (24%), ишемической болезнью сердца (16%) и другими заболеваниями сердца и сосудов (12%). Интересно отметить, что с ростом уровня дохода вероятность возникновения этих заболеваний снижается.

"Люди с высоким уровнем дохода способны приобрести качественное медобслуживание, включая обслуживание по программе ДМС. Кроме этого, денежный достаток обеспечивает больше возможностей для правильного питания, занятий физкультурой и спортом. Наша задача сегодня сделать так, чтобы все компоненты здорового образа жизни были доступны всем жителям страны", — уточнил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.