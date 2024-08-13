Педиатр рассказал, из-за чего младенцы могут плохо спать

В младенческом возрасте дети особенно уязвимы и нуждаются в максимальном внимании и заботе родителей. Однако неопытность молодых мам и пап иногда приводит к проблемам, решить которые может только квалифицированный специалист.
Один из распространённых вопросов, с которыми сталкиваются родители грудничков, касается нарушений сна у детей. Малыши часто капризничают, просыпаются и отказываются засыпать в кроватке.
Педиатр медицинского центра "Парацельс" Андрей Степаненков объясняет возможные причины такого поведения.
"Дети в этом возрасте хорошо спят на улице. Всегда рекомендую родителям одевать малыша по погодным условиям и ежедневно выходить на прогулку, свежий воздух — ваш помощник", — сказал Степаненков.
Однако если ребёнок болен, его сон будет тревожным из-за заложенности носа или других проблем со здоровьем. В этом случае улучшение сна произойдёт только после выздоровления, подчёркивает Газета. Ru.
Педиатр также обращает внимание на необходимость избегать громкой музыки, топота, хлопанья и криков в доме, где спит младенец. Резкие запахи табака, косметики и духов также могут раздражать ребёнка и мешать спокойному сну.
Андрей Степаненков подчёркивает важность консультации с врачом перед принятием каких-либо решений. Только специалист сможет дать правильные рекомендации и обеспечить безопасность вашего ребёнка.
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