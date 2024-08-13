Педиатр рассказал, из-за чего младенцы могут плохо спать

Педиатр Степаненков: чтобы младенцы хорошо спали, они должны быть одеты

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В младенческом возрасте дети особенно уязвимы и нуждаются в максимальном внимании и заботе родителей. Однако неопытность молодых мам и пап иногда приводит к проблемам, решить которые может только квалифицированный специалист.

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Один из распространённых вопросов, с которыми сталкиваются родители грудничков, касается нарушений сна у детей. Малыши часто капризничают, просыпаются и отказываются засыпать в кроватке.

Педиатр медицинского центра "Парацельс" Андрей Степаненков объясняет возможные причины такого поведения.

Недостаток грудного молока у матери. Если ребёнок не наедается, возможно, молоко имеет низкую жирность или его количество недостаточно. В этом случае необходимо обратиться к специалисту для консультации и корректировки ситуации. Вздутие живота. Беспокойство ребёнка, поджимание ног к животу и плач могут быть вызваны вздутием. Важно выяснить причину и принять меры для устранения проблемы. Температурные условия также влияют на качество и продолжительность сна младенца. Нельзя оставлять ребёнка голышом, так как у него ещё не сформирована система терморегуляции, и он может замёрзнуть. Однако не стоит кутать малыша в подгузники, лучше одеть его.

"Дети в этом возрасте хорошо спят на улице. Всегда рекомендую родителям одевать малыша по погодным условиям и ежедневно выходить на прогулку, свежий воздух — ваш помощник", — сказал Степаненков.

Однако если ребёнок болен, его сон будет тревожным из-за заложенности носа или других проблем со здоровьем. В этом случае улучшение сна произойдёт только после выздоровления, подчёркивает Газета. Ru.

Педиатр также обращает внимание на необходимость избегать громкой музыки, топота, хлопанья и криков в доме, где спит младенец. Резкие запахи табака, косметики и духов также могут раздражать ребёнка и мешать спокойному сну.

Андрей Степаненков подчёркивает важность консультации с врачом перед принятием каких-либо решений. Только специалист сможет дать правильные рекомендации и обеспечить безопасность вашего ребёнка.