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Врач рассказал, для какого органа пропуск завтрака опаснее всего

Кардиолог Лопес-Хименес: пропуск завтрака очень вреден для сердца
0:58
Здоровье

Пропуск завтрака может нанести вред не только общему состоянию здоровья, но и работе сердца, предупреждает кардиолог Франциско Лопес-Хименес.

Кардиолог Лопес-Хименес: пропуск завтрака очень вреден для сердца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отмечает, что статистика указывает на увеличение риска сердечных приступов в утреннее время. Это связано с повышением уровня адреналина после пробуждения, который может вызвать подавление выработки этого гормона при недостатке калорий, пишет издание ferra.ru.

По этой причине здоровью сердца вредит пропуск утреннего приёма пищи, отметил специалист. Он напомнил, что нередко завтрак пропускают те, кто плотно ужинает перед сном, что тоже нельзя назвать полезной привычкой.

Лопес-Хименес также подчёркивает, что отказ от завтрака не рекомендуется даже при интервальном голодании, так как организму всё равно требуется восполнить запасы энергии после ночного отдыха.

Детали

Завтрак

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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