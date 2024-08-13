Врач рассказал, для какого органа пропуск завтрака опаснее всего

Кардиолог Лопес-Хименес: пропуск завтрака очень вреден для сердца

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пропуск завтрака может нанести вред не только общему состоянию здоровья, но и работе сердца, предупреждает кардиолог Франциско Лопес-Хименес.

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Эксперт отмечает, что статистика указывает на увеличение риска сердечных приступов в утреннее время. Это связано с повышением уровня адреналина после пробуждения, который может вызвать подавление выработки этого гормона при недостатке калорий, пишет издание ferra.ru.

По этой причине здоровью сердца вредит пропуск утреннего приёма пищи, отметил специалист. Он напомнил, что нередко завтрак пропускают те, кто плотно ужинает перед сном, что тоже нельзя назвать полезной привычкой.

Лопес-Хименес также подчёркивает, что отказ от завтрака не рекомендуется даже при интервальном голодании, так как организму всё равно требуется восполнить запасы энергии после ночного отдыха.

Детали

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.