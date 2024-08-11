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Диетолог узнал у физика об опасности алюминия в пище

Опровергнут вред алюминиевой пищевой фольги
0:58
Здоровье » Здоровье и профилактика

Диетолог и научный журналист Александр Бурлаков насмотрелся в соцсетях страшилок о вреде алюминия в виде пищевой фольги и призвал к ответу на эту тему учёную из ФРГ, занимающуюся квантовой физикой, Амину Мирсакиеву.

Опровергнут вред алюминиевой пищевой фольги
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

"Учёные изучают это уже лет сто — и действительно есть данные, что у больных Альцгеймером содержание алюминия в мозге выше, чем "среднее по больнице". И у людей на диализе действительно случаются поражения мозга, вызванные избыточным содержанием алюминия", — признала она.

"Но практически у каждой ассоциации по борьбе с Альцгеймером есть страничка, посвящённая этой теме, и там всё сводится к одной простой мысли:

Если у вас здоровые почки и печень — то небольшое содержание алюминия, которое попадает вместе с едой, вам не навредит.

К тому же миграция металла из пищевой пленки незначительна, а потому не опасна", — заключила эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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