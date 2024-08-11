Любой алкоголь вреден, но этот — особенно, предупредил врач

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о вреде алкоголя для сердечно-сосудистой системы, его объяснения распространила пресс-служба подмосковного минздрава в пятницу.
"Любители алкоголя чаще остальных страдают мерцательной аритмией, у них выше риск инсультов и инфарктов. Этанол, содержащийся в алкоголе, сначала сосуды расширяет, а потом они резко сужаются. Это приводит к повышению давления, что и может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту. И риск его возникновения утраивается по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь", — предупредил доктор.
"Поэтому мы советуем "сердечникам" отказаться от алкоголя — ведь все знают, что безопасных доз алкоголя не существует. Особенно коварен в этом отношении крепкий алкоголь", — подчеркнул он.
Кроме отказа от вредных привычек для здоровья сердца нарколог посоветовал увеличение физической активности, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, полноценное питание.
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