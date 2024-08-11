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Нарколог предупредил о загустении крови при курении

Выкуренная сигарета спазмирует сосуды на полчаса
1:16
Здоровье » Здоровье и профилактика

Заместитель главного врача по диспансерно-поликлинической работе областного клинического наркодиспансера Александр Сааков объяснил, как курение изнашивает сердце. Его слова распространила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выкуренная сигарета спазмирует сосуды на полчаса
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

"Когда человек курит, его сердце быстрее изнашивается и стареет", — напомнил эскулап.

"Курение может вызвать и гипертоническую болезнь — то есть стойкое повышение давления, что, в свою очередь, может привести к инсульту, ведь кроме этого, кровь курильщика становится более густой, что может привести к образованию тромбов", — предупредил он.

"Ядовитые вещества из табачного дыма разносятся по организму за считанные секунды — менее чем за минуту! После нескольких сигарет кровеносные сосуды спазмируются и в таком состоянии могут находиться до получаса. То есть если человек курит часто, можно сказать, что его сосуды находятся почти постоянно в состоянии спазма. Из-за этого нарушается нормальное питание тканей организма", — добавил специалист.

По его словам, электронные сигареты и вейпы наносят не меньший вред, ведь и в них есть никотин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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