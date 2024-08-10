Старение можно замедлить при помощи прерывистого голодания

Учёные IMBB исследовали роль спермидина в аутофагии

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) Фонда исследований и технологий Hellas (FORTH), Университета Париж-Сите и Университета Граца обнаружили механизм, благодаря которому прерывистое голодание может замедлить процесс старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

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Исследователи доказали, что прерывистое голодание повышает уровень природного полиамина спермидина, ответственного за устойчивость и выживаемость клеток с помощью аутофагии.

Аутофагия, или клеточная смерть — это механизм самоуничтожения повреждённой клетки и её органелл. Сбои этого процесса связаны со старением, а также с возрастными заболеваниям, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные заболевания.

Пищевые привычки, такие как низко- или высокожировая диета, переедание или голодание, могут влиять на развитие этих хронических заболеваний, распространённость которых может серьёзно вырасти в ближайшие годы. Диеты, подразумевающие ограничение калорий и прерывистое голодание, могут быть хорошими методами профилактики.

Основной их элемент — поддержание клеточного гомеостаза через индукцию аутофагии. В экспериментах на круглых червях (Caenorhabditis elegans), дрожжах (Saccharomyces cerevisiae), плодовых мушках (Drosophila melanogaster), мышах (Mus musculus) и культурах человеческих клеток показано, как прерывистое голодание стимулирует выброс спермидина, запускающего аутофагию, что в конечном счёте продлевает жизнь. Подавление его синтеза — наоборот, свело на нет все положительные эффекты аутофагии.

В перспективе результаты исследования помогут в разработке диет и режимов питания, продлевающих жизнь.