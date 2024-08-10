Врач-биохакер рассказала о способах лечения целлюлита с доказанной эффективностью

Дерматолог Баранова назвала причиной целлюлита эстрогенодоминирование

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одна из частых причин образования целлюлита — эстрогенодоминирование, сообщила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Это довольно распространённое нарушение гормонального фона, при котором преобладают эффекты эстрогенов, особенно их негативные проявления, над воздействием других гормонов.

В своём телеграм-канале Баранова назвала два метода лечения целлюлита с доказанной эффективностью.

Карбокситерапия подразумевает введение под кожу медицинского углекислого газа. Этот метод показал хорошие результаты в борьбе с локальными жировыми отложениями, особенно в сочетании с кетогенной диетой.

Электромагнитная ударно-волновая терапия также хорошо зарекомендовала себя в качестве способа уменьшить степень целлюлита, улучшить внешний вид кожи и восстановить качество жизни.