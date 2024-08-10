Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему в хрущевках устанавливались окна между ванной и кухней
Как использовать черный цвет в интерьере
Как правильно выбрать место для зеркала в интерьере
Эксперт рассказал, как освободить дом от ненужных вещей
Номинантка на премию "Оскар" Сельма Вилхунен снимет самую масштабную картину
В России вырастут цены на алкоголь и цветы из недружественных стран
Как избежать повреждения подвески на лежачих полицейских: советы механиков
Почему дождь вызывает усталость и сонливость
Ассортимент OMODA в России: подходящие автомобили для каждого водителя

Срочно откажитесь от наличных денег: они кишат жуткими инфекциями — от грибка до чесотки

Врач Чиркова предупредила об риске заражения чесоткой от денежных купюр
1:15
Здоровье » Здоровье и профилактика

Денежные знаки, как бумажные, так и металлические, могут быть обсеменены различными микроорганизмами, включая вирусы, бактерии и грибки, предупредила заведующая центром общественного здоровья и профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

Врач Чиркова предупредила об риске заражения чесоткой от денежных купюр
Фото: Freepik by wirestock, PDM

По её словам, на поверхности денег, особенно старых купюр, могут долго сохраняться такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка.

"Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы", — пояснила врач в разговоре с Радио 1.

"Вирусы, например вирус гриппа, не живут на поверхности денег, но могут передаваться через них, так как остаются на купюрах и монетах некоторое время после того, как их подержит больной человек", — уточнила она.

Кроме того, через деньги можно заразиться чесоточным клещом, добавила собеседница издания.

Невидимые обитатели денег опасны для тех, у кого ослаблен иммунитет или есть открытые раны или повреждения кожи. Но вообще лучше переходить на безналичный расчёт, а каждый раз после использования наличных следует тщательно мыть руки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
"Рыбарь" рассказал, почему сеял панику в Сети: бойцы ошиблись
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Последние материалы
Почему дождь вызывает усталость и сонливость
Ассортимент OMODA в России: подходящие автомобили для каждого водителя
Открытие для любителей авторского кино: обзор фильма "Слово пацана"
"Замена" европейских туристов на россиян и гостей с Востока не компенсирует убытки
Почему брейк-данс не включён в программу Паралимпиады-2024
Аналитик Бочкина: банки мониторят все переводы от 600 тысяч рублей
Астрофизик Марат Абубекеров оценил влияние активности Солнца на геополитику
Как правильно ухаживать за шерстью кошки
"Ллойд" повышает рейтинг финансовой устойчивости
Влияние жары на здоровье: что важно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.