Срочно откажитесь от наличных денег: они кишат жуткими инфекциями — от грибка до чесотки

Врач Чиркова предупредила об риске заражения чесоткой от денежных купюр

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Денежные знаки, как бумажные, так и металлические, могут быть обсеменены различными микроорганизмами, включая вирусы, бактерии и грибки, предупредила заведующая центром общественного здоровья и профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

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По её словам, на поверхности денег, особенно старых купюр, могут долго сохраняться такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка.

"Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы", — пояснила врач в разговоре с Радио 1.

"Вирусы, например вирус гриппа, не живут на поверхности денег, но могут передаваться через них, так как остаются на купюрах и монетах некоторое время после того, как их подержит больной человек", — уточнила она.

Кроме того, через деньги можно заразиться чесоточным клещом, добавила собеседница издания.

Невидимые обитатели денег опасны для тех, у кого ослаблен иммунитет или есть открытые раны или повреждения кожи. Но вообще лучше переходить на безналичный расчёт, а каждый раз после использования наличных следует тщательно мыть руки.