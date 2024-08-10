В Сеченовском Университете создали чат-бота на основе искусственного интеллекта для скрининга новообразований кожи

Чат-бот на основе ИИ поможет определить предполагаемый характер образования на коже

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Студенты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот на основе искусственного интеллекта для скрининга кожных опухолей.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0

С помощью него, пользователи Telegram смогут, загрузив фото образования на коже, предварительно узнать является ли оно потенциально опасным и получить информацию о близлежащих медицинских учреждениях, в которые можно обратиться. При обучения ИИ использовалась крупнейшая база данных, в которой хранятся дерматоскопические снимки.

"Чтобы получить вердикт о предположительном характере образования, нужно сделать фото на смартфон и загрузить изображение в чат. Через несколько секунд бот выдаст результат и предложит дальнейшие действия в виде очного обращения к врачу либо дистанционного контроля за новообразованием. С помощью бота пользователь также сможет подобрать ближайшие профильные клиники с учетом своей геолокации и записаться к врачу для консультации" — объяснила руководитель проекта, студентка Цифровой кафедры Сеченовского Университета Ляман Шамилова.

Сейчас разработчики дорабатывают интерфейс чат-бота. Они хотят усовершенствовать его функционал и добавить функцию распознавания по фото любых высыпаний на коже и постановки предварительного диагноза.