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В Сеченовском Университете создали чат-бота на основе искусственного интеллекта для скрининга новообразований кожи

Чат-бот на основе ИИ поможет определить предполагаемый характер образования на коже
1:22
Здоровье

Студенты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот на основе искусственного интеллекта для скрининга кожных опухолей.

Чат-бот на основе ИИ поможет определить предполагаемый характер образования на коже
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, CC BY-SA 3.0

С помощью него, пользователи Telegram смогут, загрузив фото образования на коже, предварительно узнать является ли оно потенциально опасным и получить информацию о близлежащих медицинских учреждениях, в которые можно обратиться. При обучения ИИ использовалась крупнейшая база данных, в которой хранятся дерматоскопические снимки.

"Чтобы получить вердикт о предположительном характере образования, нужно сделать фото на смартфон и загрузить изображение в чат. Через несколько секунд бот выдаст результат и предложит дальнейшие действия в виде очного обращения к врачу либо дистанционного контроля за новообразованием. С помощью бота пользователь также сможет подобрать ближайшие профильные клиники с учетом своей геолокации и записаться к врачу для консультации" — объяснила руководитель проекта, студентка Цифровой кафедры Сеченовского Университета Ляман Шамилова.

Сейчас разработчики дорабатывают интерфейс чат-бота. Они хотят усовершенствовать его функционал и добавить функцию распознавания по фото любых высыпаний на коже и постановки предварительного диагноза.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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