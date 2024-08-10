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Врач сообщила, чем опасны бани-бочки

Врач Филева: в банях-бочках могут размножатся бактерии
1:03
Здоровье

Бани-бочки представляют опасность из-за возможного размножения в них бактерий, предупредила дерматолог Александра Филева в разговоре с LIFE.ru. По её словам, микроорганизмы могут стать причиной кишечных, кожных и мочеполовых инфекций.

Врач Филева: в банях-бочках могут размножатся бактерии
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, CC BY-SA 4.0

"В тёплой, влажной среде хорошо размножаются бактерии, которые вызывают кожные, мочеполовые, кишечные инфекции. Также в бане можно заразиться грибковыми заболеваниями, вирусом папилломы человека", — пояснила специалист.

Врач также указала, что из-за своих компактных размеров бани-бочки хуже просушиваются и проветриваются, что способствует более активному размножению бактерий по сравнению с традиционными банями.

Для минимизации риска доктор рекомендует посещать баню в тапочках, не садиться непосредственно на деревянные полки без полотенца и избегать употребления алкоголя, так как он увеличивает вероятность развития инфаркта или инсульта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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