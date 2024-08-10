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Врач раскрыла ранние симптомы рассеянного склероза

Невролог Ботина: нарушение зрения может указывать на рассеянный склероз
1:25
Здоровье

Потеря зрения, онемение конечностей и ощущение покалывания по всему телу могут указывать на развитие рассеянного склероза. Невролог Анна Ботина рассказала об этих и других симптомах заболевания.

Невролог Ботина: нарушение зрения может указывать на рассеянный склероз
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

По словам врача, при рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелиновую оболочку нервных волокон в головном и спинном мозге. Симптомы заболевания зависят от места, где возникает демиелинизация, как объяснила врач.

Согласно словам специалиста, на ранних стадиях рассеянного склероза симптомы могут быть совершенно неспецифическими, включая слабость, утомляемость, неустойчивую походку и головокружение. Однако основным признаком заболевания является повреждение зрительного нерва. Зрение в одном глазу может быть резко снижено, картинка начинает дрожать или выпадать из поля зрения.

Кроме того, появление онемения и покалывания в конечностях может также указывать на развитие рассеянного склероза. В случае появления таких симптомов врач рекомендовала незамедлительно обратиться к специалисту.

"Возможны слабость в одной или в нескольких конечностях, нарушения координации и равновесия при ходьбе, могут быть трудности при выполнении точных движений", — приводит слова врача News. ru.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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