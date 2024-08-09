Врач назвал болезни, при которых темнеет в глазах

Каждый человек, вероятно, хотя бы однажды испытывал дискомфорт, когда при быстром вставании с кровати или стула перед глазами темнеет, а голова идет кругом. Как отметил заведующий отделением неврологии и невролог Европейского медицинского центра Виталий Акимов, в некоторых случаях такие симптомы могут указывать на наличие нескольких серьёзных заболеваний, сообщает Газета.Ru.
Такие симптомы, как потемнение в глазах и головокружение при вставании, могут свидетельствовать о неврологических расстройствах, включая болезнь Паркинсона, деменцию с тельцами Леви, нарушения автономной нервной системы или периферические невропатии. Кроме того, эти признаки могут возникать из-за обезвоживания, которое может быть вызвано высокой температурой, рвотой, диареей или интенсивными физическими нагрузками.
"Кроме того, они могут быть связаны с заболеваниями сердца, например, с очень низкой частотой сердечных сокращений, нарушением работы клапанов, ишемией сердца или сердечной недостаточностью. Это также может говорить об эндокринных нарушениях. Среди них нарушения функции щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность и низкий сахар. Все эти состояния могут нарушать регуляцию артериального давления", — отметил врач.
Однако, наиболее частой причиной потемнения в глазах является снижение артериального давления. Когда человек резко меняет положение тела с лежачего на стоячее, кровь перераспределяется, что может привести к головокружению. Этот феномен известен как ортостатическая гипотензия, пояснил доктор Акимов.
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