Врач назвал 7 видов рака, которые провоцируют алкогольные напитки

Врач Карасёв: алкоголь способен вызвать рак пищевода и печени

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иван Карасёв, врач-онколог, предупредил, что частое употребление алкоголя увеличивает вероятность возникновения различных форм рака, ссылаясь на данные исследований МАИР.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

"Этиловый спирт в организме преобразуется в ацетальдегид — канцероген, который повреждает гены и способствует размножению раковых клеток. Это приводит к серьёзным последствиям", — приводит слова врача РИА "ФедералПресс".

Алкоголь особенно вредит пищеварительной системе. У тех, кто регулярно употребляет спиртные напитки, значительно повышается риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки, а также рак губ и полости рта. Единственным эффективным методом снижения этих рисков, по мнению специалиста, является уменьшение объёма потребляемого алкоголя.