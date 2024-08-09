Врач назвал 7 видов рака, которые провоцируют алкогольные напитки

Иван Карасёв, врач-онколог, предупредил, что частое употребление алкоголя увеличивает вероятность возникновения различных форм рака, ссылаясь на данные исследований МАИР.
"Этиловый спирт в организме преобразуется в ацетальдегид — канцероген, который повреждает гены и способствует размножению раковых клеток. Это приводит к серьёзным последствиям", — приводит слова врача РИА "ФедералПресс".
Алкоголь особенно вредит пищеварительной системе. У тех, кто регулярно употребляет спиртные напитки, значительно повышается риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки, а также рак губ и полости рта. Единственным эффективным методом снижения этих рисков, по мнению специалиста, является уменьшение объёма потребляемого алкоголя.
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