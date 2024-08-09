Названы продукты, которые способны разогнать обмен веществ после 40 лет

После 40 лет людям становится труднее поддерживать стройность из-за замедления метаболизма. Тем не менее, есть способы помочь своему организму. Улучшить обмен веществ можно с помощью определённых продуктов. Какие именно, рассказал "Вечерней Москве" врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что продукты и напитки не ускоряют метаболизм напрямую, но они влияют на механизмы, поддерживающие обмен веществ. Среди таких продуктов диетолог выделил какао, стимулирующее митохондрии, обеспечивающие клетки энергией и снижающие аппетит. Гранат также способен ускорить метаболизм благодаря содержащемуся в нём уролитину, который стимулирует рост митохондрий. Рыба также может повлиять на обмен веществ.
"Рыба улучшает пластичность оболочки клеток, из-за чего они лучше воспринимают сигналы из окружающего мира. Омега-3 в составе продукта превращает калории в тепло и ускоряет обмен веществ", — уточнил Антон Поляков.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург дополнил этот список. Он утверждает, что горький шоколад, специи (перец, имбирь, корица, гвоздика, чеснок), чёрный и зелёный чай тоже могут ускорить обмен веществ.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.