Врач развеял известный миф о "чудо-ягодах" для остроты зрения

Врач Гозиев: морковь и черника не способствуют улучшению зрения

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Конкретных продуктов, которые способны улучшить зрение, не существует. Поэтому чрезмерное употребление моркови и черники с этой целью не оправдано, заявил врач-офтальмолог и офтальмохирург АО "Медицина", кандидат медицинских наук Сино Гозиев в интервью для РИАМО.

Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, PDM

Специалист отметил, что для поддержания зрения важны микроэлементы, участвующие в фотохимических процессах, такие, как лютеин. Они помогают сохранить текущее состояние глаз, но не улучшают зрение.

"Зрение формируется с рождения и развивается в зависимости от условий и привычек. Если орган зрения был повреждён неправильным использованием, его улучшение становится невозможным", — отметил врач.

Черника может быть полезна для здоровья глаз, однако она способна накапливать тяжёлые металлы, поэтому лучше употреблять её в виде добавок. Морковь, в свою очередь, никак не влияет на зрение. "Вместо неё рекомендуется включить в рацион такие продукты с лютеином и зеаксантином, как жёлтый перец, брокколи и абрикосы", — резюмировал врач.