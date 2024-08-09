Врач развеял известный миф о "чудо-ягодах" для остроты зрения

Конкретных продуктов, которые способны улучшить зрение, не существует. Поэтому чрезмерное употребление моркови и черники с этой целью не оправдано, заявил врач-офтальмолог и офтальмохирург АО "Медицина", кандидат медицинских наук Сино Гозиев в интервью для РИАМО.
Специалист отметил, что для поддержания зрения важны микроэлементы, участвующие в фотохимических процессах, такие, как лютеин. Они помогают сохранить текущее состояние глаз, но не улучшают зрение.
"Зрение формируется с рождения и развивается в зависимости от условий и привычек. Если орган зрения был повреждён неправильным использованием, его улучшение становится невозможным", — отметил врач.
Черника может быть полезна для здоровья глаз, однако она способна накапливать тяжёлые металлы, поэтому лучше употреблять её в виде добавок. Морковь, в свою очередь, никак не влияет на зрение. "Вместо неё рекомендуется включить в рацион такие продукты с лютеином и зеаксантином, как жёлтый перец, брокколи и абрикосы", — резюмировал врач.
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