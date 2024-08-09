Россиян призывают отказаться от лечения изжоги популярным народным средством

Врач Панина: приём соды во время изжоги чреват повреждением слизистой желудка

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сода с водой является одним из самых распространённых народных средств от изжоги. Этот способ может временно облегчить состояние, но в дальнейшем может ухудшить самочувствие. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог из "СМ-Клиника" Наталья Панина, сообщает Газета.Ru.

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Врач объяснила, что при взаимодействии соды с соляной кислотой в желудке выделяется значительное количество углекислого газа. Это приводит к повышенной секреции кислоты и её забросу в пищевод, что может повредить слизистую желудка, вызвать повышенное газообразование и отрыжку.

Вместо соды врач рекомендует использовать антациды для снятия симптомов изжоги. Эти препараты эффективно устраняют неприятные ощущения и не вызывают серьёзных побочных эффектов.

"Если изжога носит регулярный характер, более разумным будет обращение к врачу, так как в настоящее время разработана оптимальная тактика лечения кислотозависимых заболеваний, что позволяет предотвратить серьёзные осложнения. Главное — своевременное обращение", — отметила врач-гастроэнтеролог.