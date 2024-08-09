Врачи требуют запрета кварцевых столешниц из-за риска силикоза

BMJ Thorax: в одной из клиник выявили восемь случаев силикоза у мужчин

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале BMJ Thorax, в одной из специализированных клиник были диагностированы восемь случаев силикоза у мужчин в возрасте от 27 до 56 лет, работавших с резкой и полировкой кварцевых столешниц. Силикоз — это серьёзное заболевание лёгких, вызванное вдыханием кварцевой пыли, которая образуется в процессе обработки материала. В результате один пациент скончался, а двоим потребовалась трансплантация лёгких.

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Исследователи подчёркивают, что при резке и полировке кварцевых столешниц с использованием шлифовальных машин образуется большое количество мелкой пыли, вдыхание которой может привести к развитию силикоза. В ответ на это эксперты призывают регулирующие органы к рассмотрению возможности запрета использования кварцевых столешниц, а также ужесточения мер безопасности для защиты здоровья рабочих.