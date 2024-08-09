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Оценены затраты калорий на переваривание пищи в зависимости от времени завтрака и ужина

Врач Ильичёва: плотный завтрак требует в 2,5 раза больше калорий на переваривание
2:17
Здоровье

Руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичёва подтвердила народную мудрость: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу".

Врач Ильичёва: плотный завтрак требует в 2,5 раза больше калорий на переваривание
Фото: Freepik by freepik, PDM

Она объяснила "Ленте.ру", что приёмы пищи выступают в роли основных внешних синхронизаторов циркадных ритмов, поэтому их время может влиять на накопление жира и эффективность снижения веса.

По словам нутрициолога, доказано, что в случае плотного завтрака и лёгкого ужина организму приходится расходовать больше калорий на производство ферментов, расщепление, всасывание и транспортировку питательных веществ — особенно белков, усвоение которых наиболее энергозатратно.

"Исследователи изучили потери энергии у мужчин при разном распределении калорийности рациона в течение дня. Группа с более плотным завтраком тратила в 2,5 раза больше калорий на переваривание пищи, чем группа с плотным ужином. Причём общая калорийность рациона в обеих группах была одинаковой. Эффект сохранился в том числе и при снижении общей калорийности рациона, то есть сидение на диетах не поможет отменить эффект пищевого термогенеза", — рассказала собеседница издания.

Распределение приёмов пищи по времени в пользу более сытного завтрака также помогает при инсулинорезистентности. Чем позднее ужин — тем сильнее он повышает сахар крови. "Мелатонин не только регулирует циркадные ритмы, но и играет ключевую роль в метаболизме глюкозы, — объяснила Ильичёва. — Регулярный поздний ужин связан с риском развития сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений".

Сдвиг обеда на более позднее время тоже не способствует ни здоровью, ни стройности.

"Лучшее снижение веса показывают испытуемые, которые обедают около 13:00. Более поздний обед также снижал толерантность к глюкозе и расход энергии в покое по сравнению с ранним приёмом пищи", — подчеркнула врач.

Она посоветовала не пропускать завтрак, а наоборот, сделать его максимально насыщенным.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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