Стоматолог рассказал, что нельзя есть и как ухаживать за зубами после установки брекетов

Брекет-системы сегодня пользуются большим спросом. Однако многие не знают, что установка этих систем требует соблюдения определённых ограничений, в том числе в питании.
Артур Тумашевич, стоматолог-терапевт, ортопед и хирург, рассказал в интервью для сайта aif.ru о том, что можно и чего нельзя есть после установки брекетов.
После установки брекетов начинается адаптационный период, во время которого многие испытывают дискомфорт и повышенную чувствительность зубов. В это время рекомендуется употреблять мягкую пищу, такую как детское питание, нежные творожки, крем-супы, желе и другие подобные продукты. Если вы не испытываете дискомфорта после установки брекетов, то можете не придерживаться этой рекомендации.
При ортодонтическом лечении нет списка запрещённых продуктов, как при молочном прикусе. Однако следует учесть следующие рекомендации.
Дополнительные методы ухода и средства гигиены помогут справиться с негативными последствиями некоторых продуктов. Вам потребуется электрическая зубная щётка (звуковая или ультразвуковая), специальные монопучковые щётки для труднодоступных мест и ирригатор или ополаскиватель после каждого приёма пищи. Также используйте специальные пенки для исправления ситуации при употреблении кислотосодержащих фруктов (яблоки, апельсины, мандарины и т. д.).
Обратите внимание, что некоторые зубные пасты не рекомендуются при брекетах, например отбеливающие, так как они ухудшают прочность эмали. Важно создать условия для того, чтобы зубы могли выдерживать негативное воздействие.
Соблюдая правильную гигиену, вам не придётся ограничивать себя в определённых продуктах.
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