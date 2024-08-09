Стоматолог рассказал, что нельзя есть и как ухаживать за зубами после установки брекетов

Стоматолог Тумашевич после установки брекетов советует отказаться от липкой пищи

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Брекет-системы сегодня пользуются большим спросом. Однако многие не знают, что установка этих систем требует соблюдения определённых ограничений, в том числе в питании.

Фото: flickr.com by Loren Kerns, CC BY 2.0

Артур Тумашевич, стоматолог-терапевт, ортопед и хирург, рассказал в интервью для сайта aif.ru о том, что можно и чего нельзя есть после установки брекетов.

На начальном этапе адаптации

После установки брекетов начинается адаптационный период, во время которого многие испытывают дискомфорт и повышенную чувствительность зубов. В это время рекомендуется употреблять мягкую пищу, такую как детское питание, нежные творожки, крем-супы, желе и другие подобные продукты. Если вы не испытываете дискомфорта после установки брекетов, то можете не придерживаться этой рекомендации.

Запрещённые продукты

При ортодонтическом лечении нет списка запрещённых продуктов, как при молочном прикусе. Однако следует учесть следующие рекомендации.

Большая часть пищи должна быть комфортной для чистки и легко удаляться из брекетов.

Карамелизированные продукты лучше ограничить или исключить, так как они сильно прилипают к зубам и брекетам и создают благоприятную среду для бактерий.

Будьте внимательны к употреблению мелкой рассыпчатой пищи, такой как мак, кунжут и т. п., так как её мелкие частички могут забиваться в замки брекетов и повреждать систему.

Лучше исключить или минимизировать употребление твёрдых продуктов, таких как косточки, семечки или орехи, так как они могут травмировать зубы и дёсны, забивать замки или вызывать расколы на брекетах.

Гигиена

Дополнительные методы ухода и средства гигиены помогут справиться с негативными последствиями некоторых продуктов. Вам потребуется электрическая зубная щётка (звуковая или ультразвуковая), специальные монопучковые щётки для труднодоступных мест и ирригатор или ополаскиватель после каждого приёма пищи. Также используйте специальные пенки для исправления ситуации при употреблении кислотосодержащих фруктов (яблоки, апельсины, мандарины и т. д.).

Обратите внимание, что некоторые зубные пасты не рекомендуются при брекетах, например отбеливающие, так как они ухудшают прочность эмали. Важно создать условия для того, чтобы зубы могли выдерживать негативное воздействие.

Соблюдая правильную гигиену, вам не придётся ограничивать себя в определённых продуктах.