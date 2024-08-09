Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
АТОР рекомендует планировать поездки в Европу за 2,5-3 месяца
Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса
Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger
Рецепт подкормки томатов в августе
PNAS: летом и зимой убеждения людей становятся более либеральными
США добавили 5 китайских компаний в санкционный список
Российские спортсмены на Олимпиад завоевали одну медаль

Стоматолог рассказал, что нельзя есть и как ухаживать за зубами после установки брекетов

Стоматолог Тумашевич после установки брекетов советует отказаться от липкой пищи
2:43
Здоровье

Брекет-системы сегодня пользуются большим спросом. Однако многие не знают, что установка этих систем требует соблюдения определённых ограничений, в том числе в питании.

Стоматолог Тумашевич после установки брекетов советует отказаться от липкой пищи
Фото: flickr.com by Loren Kerns, CC BY 2.0

Артур Тумашевич, стоматолог-терапевт, ортопед и хирург, рассказал в интервью для сайта aif.ru о том, что можно и чего нельзя есть после установки брекетов.

На начальном этапе адаптации

После установки брекетов начинается адаптационный период, во время которого многие испытывают дискомфорт и повышенную чувствительность зубов. В это время рекомендуется употреблять мягкую пищу, такую как детское питание, нежные творожки, крем-супы, желе и другие подобные продукты. Если вы не испытываете дискомфорта после установки брекетов, то можете не придерживаться этой рекомендации.

Запрещённые продукты

При ортодонтическом лечении нет списка запрещённых продуктов, как при молочном прикусе. Однако следует учесть следующие рекомендации.

  • Большая часть пищи должна быть комфортной для чистки и легко удаляться из брекетов.
  • Карамелизированные продукты лучше ограничить или исключить, так как они сильно прилипают к зубам и брекетам и создают благоприятную среду для бактерий.
  • Будьте внимательны к употреблению мелкой рассыпчатой пищи, такой как мак, кунжут и т. п., так как её мелкие частички могут забиваться в замки брекетов и повреждать систему.
  • Лучше исключить или минимизировать употребление твёрдых продуктов, таких как косточки, семечки или орехи, так как они могут травмировать зубы и дёсны, забивать замки или вызывать расколы на брекетах.

Гигиена

Дополнительные методы ухода и средства гигиены помогут справиться с негативными последствиями некоторых продуктов. Вам потребуется электрическая зубная щётка (звуковая или ультразвуковая), специальные монопучковые щётки для труднодоступных мест и ирригатор или ополаскиватель после каждого приёма пищи. Также используйте специальные пенки для исправления ситуации при употреблении кислотосодержащих фруктов (яблоки, апельсины, мандарины и т. д.).

Обратите внимание, что некоторые зубные пасты не рекомендуются при брекетах, например отбеливающие, так как они ухудшают прочность эмали. Важно создать условия для того, чтобы зубы могли выдерживать негативное воздействие.

Соблюдая правильную гигиену, вам не придётся ограничивать себя в определённых продуктах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
Специалист Македонский Евгений
Специализируется на диагностике и лечении дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов.
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
В Израиле отмечен резкий рост числа раненых солдат
Стоматолог Тумашевич после установки брекетов советует отказаться от липкой пищи
Риелтор Сырцов сообщил, что московские новостройки выросли в цене
Автоэксперт Хайцеэр призвал убрать "Буханки" с российских дорог
Дата выхода и подробности о долгожданной Civilization 7
Посольство США в Белоруссии призвало освободить "политзаключенных"
Эксперт раскрывает секреты поиска дешевых авиабилетов
Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны
"Страховые инвестиции" подтвердили свой высокий рейтинг
Как прямые рейсы на Бали могут изменить стоимость отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.