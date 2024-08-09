В Минздраве рассказали о связи магнитных бурь и количества смертельных случаев у мужчин

В Министерстве здравоохранения отметили увеличение количества смертельных случаев в периоды магнитных бурь.
Главный внештатный специалист Минздрава Крыма Ольга Барило сообщила, что пожилые люди и люди трудоспособного возраста, особенно мужчины среднего возраста, подвержены большему риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний во время магнитных бурь.
"Есть рост смертей во время магнитных бурь среди пожилых и не только пожилых людей. Мы видим увеличение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний у людей трудоспособного возраста и чаще это мужчины от 38 до 50 лет", — сообщила Ольга Барило.
Медики неоднократно подчёркивали, что человеческий организм — это сложная система, функционирование которой зависит от различных внешних факторов, включая магнитные бури, связанные с активностью Солнца, пишет argumenti.ru.
Летом 2024 года наблюдалось несколько мощных вспышек на Солнце, которые привели к сильным магнитным бурям.
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