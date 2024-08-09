В Минздраве рассказали о связи магнитных бурь и количества смертельных случаев у мужчин

Минздрав: во время магнитных бурь растёт число смертельных случаев

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Министерстве здравоохранения отметили увеличение количества смертельных случаев в периоды магнитных бурь.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Главный внештатный специалист Минздрава Крыма Ольга Барило сообщила, что пожилые люди и люди трудоспособного возраста, особенно мужчины среднего возраста, подвержены большему риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний во время магнитных бурь.

"Есть рост смертей во время магнитных бурь среди пожилых и не только пожилых людей. Мы видим увеличение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний у людей трудоспособного возраста и чаще это мужчины от 38 до 50 лет", — сообщила Ольга Барило.

Медики неоднократно подчёркивали, что человеческий организм — это сложная система, функционирование которой зависит от различных внешних факторов, включая магнитные бури, связанные с активностью Солнца, пишет argumenti.ru.

Летом 2024 года наблюдалось несколько мощных вспышек на Солнце, которые привели к сильным магнитным бурям.