Хорош при проблемах со сном и в периоды стресса: волшебный ромашковый чай

Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами и способностью улучшать качество сна. Этот напиток содержит флавоноиды и кумарины, которые оказывают расслабляющий эффект на центральную нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги.

Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5

Регулярное употребление ромашкового чая на ночь может быть особенно полезным для тех, кто страдает от бессонницы или других нарушений сна. Кроме того, ромашка обладает противовоспалительными и противоспазматическими свойствами, которые благотворно влияют на пищеварение, снижая воспаление и спазмы в желудке и кишечнике.

Ромашковый чай также положительно влияет на эмоциональное состояние, улучшая настроение и снижая уровень тревоги. Исследования показывают, что употребление этого напитка улучшает качество сна и сокращает время засыпания.

Ромашковый чай является натуральным и безопасным средством, не имеющим побочных эффектов, как многие снотворные препараты. Его можно пить каждый день без риска негативного влияния на здоровье.

"Некоторые исследования доказали, что ромашковый чай может улучшить общее качество сна. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хроническая бессонница. Хорошему сну часто могут помешать беспокойство и стресс, но ромашковый чай оказывает седативный эффект, успокаивая ЦНС", — сказала Эми Гудсон, которую цитирует издание Eat This, Not That!