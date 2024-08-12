Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как провести идеальное путешествие с партнером
РСА: Ингушетия и Дагестан лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО
Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа
Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза
Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
Валишвили: рефинансирование кредита может быть невыгодным
Только 54% автодорог в России соответствуют стандартам
AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть

Хорош при проблемах со сном и в периоды стресса: волшебный ромашковый чай

Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей
1:36
Здоровье

Ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами и способностью улучшать качество сна. Этот напиток содержит флавоноиды и кумарины, которые оказывают расслабляющий эффект на центральную нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги.

Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5

Регулярное употребление ромашкового чая на ночь может быть особенно полезным для тех, кто страдает от бессонницы или других нарушений сна. Кроме того, ромашка обладает противовоспалительными и противоспазматическими свойствами, которые благотворно влияют на пищеварение, снижая воспаление и спазмы в желудке и кишечнике.

Ромашковый чай также положительно влияет на эмоциональное состояние, улучшая настроение и снижая уровень тревоги. Исследования показывают, что употребление этого напитка улучшает качество сна и сокращает время засыпания.

Ромашковый чай является натуральным и безопасным средством, не имеющим побочных эффектов, как многие снотворные препараты. Его можно пить каждый день без риска негативного влияния на здоровье.

"Некоторые исследования доказали, что ромашковый чай может улучшить общее качество сна. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хроническая бессонница. Хорошему сну часто могут помешать беспокойство и стресс, но ромашковый чай оказывает седативный эффект, успокаивая ЦНС", — сказала Эми Гудсон, которую цитирует издание Eat This, Not That!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
РСА: Ингушетия и Дагестан лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО
Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа
Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза
Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей
Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
Валишвили: рефинансирование кредита может быть невыгодным
Только 54% автодорог в России соответствуют стандартам
AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть
Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.