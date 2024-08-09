Насыщайте организм витаминами: диетолог рассказала, на какие продукты нужно налегать в августе

Диетолог Журавлёва посоветовала в августе больше есть сезонных овощей с огорода

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Август — это не только время отпусков и тёплых дней, но и пик созревания множества фруктов и овощей. В этом месяце природа предлагает нам щедрые дары, богатые витаминами и микроэлементами.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Диетолог Полина Журавлёва рассказала корреспонденту Общественной Службы Новостей о том, какие сезонные фрукты и овощи будут особенно полезны в августе, а от каких лучше воздержаться.

По словам Журавлёвой, тепличные овощи и импортные фрукты никогда не смогут заменить натуральные продукты с огорода.

"Именно сейчас, в разгаре лета, вы можете насладиться свежими огурцами, помидорами, кабачками и кукурузой. Все это можно купить у бабушек в деревнях или на рынках. Главное, чтобы это были продукты с огорода, самые чистые", — сказала диетолог.

Вот что, по мнению диетолога, особенно полезно есть в августе:

томаты — богатый источник каротиноидов и антиоксидантов;

огурцы и кабачки — низкокалорийные, богатые водой и клетчаткой, идеально подходят для диетического питания;

кукуруза — источник витаминов, микроэлементов и клетчатки, улучшает желчеотток и работу печени.

Полина Журавлёва призвала отказаться от тепличных овощей в пользу свежих сезонных овощей и фруктов.

"Ваше тело скажет вам спасибо. Попробуйте сделать это хотя бы в августе, когда сама природа велит собирать урожай. Налегайте на садовые плоды — яблоки, груши, сливы и персики, если они есть в вашем регионе. Во всех этих фруктах много клетчатки, и они созревают очень быстро. Не забывайте про капусту, репу, редьку и дайкон — они очень полезны для профилактики онкологических заболеваний", — отметила она.

Также в августе собирают урожай лука, моркови, чеснока, бобовых и свёклы. Из них можно приготовить замечательный винегрет или есть по отдельности.

"Одна морковь в день — отличный витаминный и каротиновый заряд, а уж о пользе свёклы и говорить нечего", — добавила диетолог.