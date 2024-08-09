Врач объяснила, кому коэнзим Q10 показан в обязательном порядке

Статины блокируют выработку коэнзима Q10 в организме, сообщила кардиолог Бокерия

Коэнзим Q10 в обязательном порядке показан тем, кто принимает статины, заявила кардиолог Ольга Бокерия.

"Если вы принимаете статины на постоянной основе, то коэнзим Q10 в вашем организме не синтезируется, потому что этот путь закрыт статинами. Поэтому, если вы пьёте статины, — коэнзим Q10 вы пьёте постоянно. Если вы статины не пьёте, а ваш врач рекомендовал вам принимать коэнзим Q10, — значит принимайте так, как рекомендовал вам ваш врач", — объяснила она в телеграме.