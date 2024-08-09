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Врач объяснила, кому коэнзим Q10 показан в обязательном порядке

Статины блокируют выработку коэнзима Q10 в организме, сообщила кардиолог Бокерия
0:44
Здоровье

Коэнзим Q10 в обязательном порядке показан тем, кто принимает статины, заявила кардиолог Ольга Бокерия.

Статины блокируют выработку коэнзима Q10 в организме, сообщила кардиолог Бокерия
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Если вы принимаете статины на постоянной основе, то коэнзим Q10 в вашем организме не синтезируется, потому что этот путь закрыт статинами. Поэтому, если вы пьёте статины, — коэнзим Q10 вы пьёте постоянно. Если вы статины не пьёте, а ваш врач рекомендовал вам принимать коэнзим Q10, — значит принимайте так, как  рекомендовал  вам ваш врач", — объяснила она в телеграме.

Ранее доктор Мясников рассказывал об исследовании, опровергнувшем пользу от назначения статинов большинству здоровых людей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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