Врач объяснила, кому коэнзим Q10 показан в обязательном порядке

Коэнзим Q10 в обязательном порядке показан тем, кто принимает статины, заявила кардиолог Ольга Бокерия.
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"Если вы принимаете статины на постоянной основе, то коэнзим Q10 в вашем организме не синтезируется, потому что этот путь закрыт статинами. Поэтому, если вы пьёте статины, — коэнзим Q10 вы пьёте постоянно. Если вы статины не пьёте, а ваш врач рекомендовал вам принимать коэнзим Q10, — значит принимайте так, как рекомендовал вам ваш врач", — объяснила она в телеграме.
Ранее доктор Мясников рассказывал об исследовании, опровергнувшем пользу от назначения статинов большинству здоровых людей.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др