Вопреки устоявшемуся мнению, в манной каше мало пользы, заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
"Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое", — предположила она в разговоре с РИА Новости.
"На самом деле манка — это перемолотые зёрна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна", — подчеркнула доктор.
Она также посоветовала не увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, потому что в них много рафинированного сахара и искусственных добавок.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.