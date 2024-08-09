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Врач развенчала живучее заблуждение о пользе манной каши: витаминов в ней не больше, чем в бутерброде

Гастроэнтеролог связала миф о пользе манной каши с детсадовскими воспоминаниями
0:48
Здоровье

Вопреки устоявшемуся мнению, в манной каше мало пользы, заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Гастроэнтеролог связала миф о пользе манной каши с детсадовскими воспоминаниями
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, CC BY-SA 4.0

"Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое", — предположила она в разговоре с РИА Новости.

"На самом деле манка — это перемолотые зёрна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна", — подчеркнула доктор.

Она также посоветовала не увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, потому что в них много рафинированного сахара и искусственных добавок.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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