Врач развенчала живучее заблуждение о пользе манной каши: витаминов в ней не больше, чем в бутерброде

Гастроэнтеролог связала миф о пользе манной каши с детсадовскими воспоминаниями

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки устоявшемуся мнению, в манной каше мало пользы, заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, CC BY-SA 4.0

"Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое", — предположила она в разговоре с РИА Новости.

"На самом деле манка — это перемолотые зёрна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна", — подчеркнула доктор.

Она также посоветовала не увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, потому что в них много рафинированного сахара и искусственных добавок.