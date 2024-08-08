Названы продукты, которые защищают от образования камней в почках

Врач Сагова: цитрусовые препятствуют образованию камней в почках

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нефролог из "СМ-Клиники" Танзила Сагова заявила, что определённые виды пищи могут предотвратить формирование камней в почках, как сообщает Газета.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, на первом месте среди таких продуктов стоят цитрусовые, включая лимоны, лаймы и апельсины, благодаря содержанию в них лимонной кислоты.

Кроме того, врач отметила значимость употребления в пищу клетчатки, которая способствует стабилизации уровня сахара в крови.

Также специалист указала, что продукты, имеющие низкое содержание жира, и те, что богаты магнием, например, цельные злаки вроде овса, коричневого риса, киноа, а также бобовые культуры, такие как чечевица и фасоль, помогают предотвратить появление камней в почках.