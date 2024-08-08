Врач раскрыл, отказ от каких продуктов может вызвать "синдром отмены"

Врач Гладышев: отказ от сладкого и мучного может вызвать "синдром отмены"

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от продуктов, вызывающих пищевую зависимость, может привести к "синдрому отмены", проявляющемуся агрессией, раздражительностью и другими признаками эмоциональной нестабильности, заявил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Олег Гладышев. По его словам, чаще всего это касается любителей сладостей и мучных изделий, как сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Mike McCune, CC BY 2.0

Олег Гладышев объяснил, что в нервной системе существуют рецепторы, которые, раздражаясь, реагируют на вкусную еду, доставляя человеку удовольствие. Со временем рецепторы адаптируются, и для достижения того же уровня удовольствия требуется больше любимой еды.

Как отметил врач, при ограничении или прекращении употребления таких продуктов со временем появляется "синдром отмены", проявляющийся в виде раздражительности, вспыльчивости, бессонницы, гневливости и утомляемости.

Специалист подчеркнул, что такой эффект могут вызвать любые продукты питания, но чаще всего зависимость наблюдается у любителей сладостей и мучного. Это связано с высоким содержанием быстрых углеводов, которые усваиваются с большой скоростью.

"[Быстрые углеводы] практически сразу успокаивают, расслабляют, "опьяняют", и человек получает удовольствие. У каждого этот "чудо-продукт" будет свой: у кого-то мучное, сладкое, а у кого-то мясо, соленые продукты, рыба или кофе. Так формируется зависимость, человек начинает есть эти продукты в неограниченных количествах", — пояснил врач.

Для преодоления зависимости необходимо научиться переключать внимание на более полезные занятия, указал Олег Гладышев. По его словам, помочь в этом могут спорт или хобби. Также можно обратиться к психологу и диетологу для решения этой проблемы.