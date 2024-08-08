Учёные обнаружили доказательства опасности сахарозаменителя

Учёные нашли подтверждения опасности заменителя сахара эритрита

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из клиники Кливленда провели исследование, в ходе которого обнаружили новые доказательства того, что эритрит — популярный искусственный подсластитель, считающийся безопасным — может представлять риски для здоровья. Авторы исследования полагают, что регулирующие органы пищевой промышленности должны принять во внимание эти результаты.

Фото: flickr.com by Паскаль, CC BY 2.0

Для людей с избыточным весом, сердечно-сосудистыми рисками, диабетом или метаболическим синдромом часто рекомендуют заменять сахар сахарозаменителями. Эритрит, сохраняющий сладость сахара на 70%, производится путём ферментации кукурузы.

На данный момент эритрит широко используется, поскольку Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов классифицируют его как "общепризнанный безопасный" (GRAS) ингредиент. Однако новое исследование, на которое ссылается MedicalXpress, указывает на потенциальные риски его использования.

Прошлогоднее исследование команды учёных показало, что у кардиологических пациентов с высоким уровнем эритрита вероятность серьёзных сердечных осложнений в течение следующих трёх лет в два раза выше, чем у пациентов с низким уровнем. Эритрит активизирует тромбоциты, что может повысить риск образования тромбов. Сахар не оказывает такого эффекта.

В ходе нового исследования учёные изучали воздействие эритрита на тромбоциты при употреблении его в дозе, обычно содержащейся в газировке без сахара или кексе. У 20 здоровых добровольцев средний уровень эритрита после употребления таких продуктов увеличился более чем в 1000 раз по сравнению с первоначальным уровнем. Результаты также показали, что у участников наблюдалось повышенное образование тромбов после употребления эритрита, но никаких изменений не наблюдалось после употребления глюкозы.

Соавтор исследования У. Х. Уилсон Танг, директор по исследованиям сердечной недостаточности и трансплантации сердца в клинике Кливленда, выразил обеспокоенность по поводу того, что стандартная порция подслащенной эритритом пищи или напитка может резко стимулировать тромбообразование. Он считает, что эритрит и другие сахарозаменители должны быть оценены на предмет потенциального долгосрочного воздействия на здоровье.