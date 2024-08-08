Врач назвала "безобидную" привычку, запускающую процесс саморазрушения

Существует мнение, что взрослому человеку требуется от семи до девяти часов сна для поддержания здоровья и бодрости. Регулярное нарушение этого режима и поздний отход ко сну могут привести к серьёзным заболеваниям, предупреждает эндокринолог Зухра Павлова.
Врач ссылается на исследование, проведённое среди семи тысяч человек, которые носили умные браслеты для мониторинга сна в течение не менее полугода. Анализ данных показал связь между недосыпанием и риском развития таких заболеваний, как тревожные расстройства, депрессия, гипертония, ожирение и гиперлипидемия (повышенный уровень липидов в крови).
"Кроме того, установлена связь между продолжительностью сна и артериальной гипертензией, тяжелым депрессивным расстройством, генерализованным тревожным расстройством", — приводит слова врача РИА "ФедералПресс".
По словам специалиста, если ложиться спать после 23:00 и спать больше или меньше восьми часов в сутки, это может привести к нарушению биологических часов, что, в свою очередь, вызовет дисфункцию всего организма, как подчеркнула врач.
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