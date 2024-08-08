Убьёт даже кусочек: россиянам рассказали, как собирать грибы, чтобы избежать отравления

Чаще всего отравления грибами происходят из-за употребления ядовитых или неправильно приготовленных съедобных грибов, а также из-за сбора грибов в местах, где они могут накапливать соли тяжёлых металлов и ядохимикаты. В связи с этим эксперты поделились с РИА "ФедералПресс" рекомендациями по безопасному сбору и приготовлению грибов, чтобы избежать отравления.
Специалисты советуют собирать только хорошо знакомые виды грибов и делать это в экологически чистых районах. Они рекомендуют срезать грибы целиком, включая ножку, и избегать сбора старых и переросших экземпляров.
Также эксперты предупреждают, что нельзя собирать грибы в черте города, возле дорог и промышленных предприятий, так как грибы активно поглощают вредные вещества.
Кроме того, специалисты рекомендуют сначала отварить грибы в течение десяти минут и слить бульон, прежде чем начать приготовление блюда. Это помогает снизить содержание токсичных веществ. Исключение составляют белые грибы, грузди и рыжики, которые можно сразу готовить.
Если всё же появились симптомы отравления, следует немедленно вызвать скорую помощь и принять активированный уголь. Также важно сохранить кусочек гриба, который мог вызвать отравление, чтобы его проверили на наличие токсинов.
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