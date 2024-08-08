Врач раскрыл минимальную температуру воды для плавания

Врач Осипов: купание в воде ниже +19 градусов может быть опасно для здоровья

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В регионах России температура воздуха начала понижаться, что влечёт за собой и снижение температуры воды в водоёмах. Пока что условия для купания остаются приемлемыми, до тех пор, пока температура воды не упадёт до опасно низких значений. Об этом сообщил Regions.ru Андрей Осипов, заслуженный врач РФ и главный врач Домодедовской больницы

Фото: PxHere is licensed under CC0 Всеобщее достояние

Специалист отметил, что купание допустимо, если температура воды находится не ниже +17…+19 градусов на столбике термометра. При этом он подчеркнул, что даже такие показатели уже не являются оптимальными для человеческого организма.

"Вообще самыми комфортными считаются показатели выше +25 градусов, поэтому при +21…+23 градусов устраивать заплывы также небезопасно", — уточнил Андрей Осипов.

Врач также предупредил, что купание в холодной воде особенно рискованно для людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и почек.