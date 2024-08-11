Стало известно, сколько чеснока оптимально есть в день для поддержания здоровья

Эксперт Куликов: чеснок хорошо влияет на кишечник и сердце, но при гастрите он опасен

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал о пользе чеснока и предупредил о противопоказаниях к его употреблению.

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Куликов сообщил, что чеснок положительно влияет на микрофлору кишечника, помогая избавиться от патогенных микроорганизмов. Он также используется в качестве лекарства при метеоризме, колите, энтероколите, запорах, воспалении аппендикса и является полезным диетическим продуктом, стимулирующим образование и выделение желчи, улучшающим секрецию ферментов и желудочного сока, снижающим уровень холестерина и глюкозы в крови, улучшающим обмен веществ, особенно у больных сахарным диабетом и ожирением.

Специалист подчеркнул важность чеснока для укрепления иммунной системы. Благодаря высокому содержанию полифенолов кверцетина и фитонцидов чеснок способствует быстрому выздоровлению при простуде, насморке, боли в горле, ОРВИ и гриппе, помогает выводить мокроту.

Куликов в беседе с РИА Новости также отметил положительное влияние чеснока на сердечно-сосудистую систему: продукт укрепляет стенки сосудов и придаёт им эластичность. Чеснок рекомендуется использовать под контролем врача при заболеваниях печени и жёлчного пузыря, так как он способствует восстановлению клеток, разжижению желчи и предотвращает образование камней.

Однако существуют противопоказания к употреблению чеснока, подчеркнул эксперт:

повышенная чувствительность к чесноку;

хронические заболевания почек;

гипотиреоз;

гастрит;

язвенная болезнь;

беременность;

период грудного вскармливания;

пожилой возраст (с осторожностью).

Куликов также отметил, что употребление одного-двух зубчиков чеснока в день обеспечивает организм оптимальным количеством активных соединений.