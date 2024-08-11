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Стало известно, сколько чеснока оптимально есть в день для поддержания здоровья

Эксперт Куликов: чеснок хорошо влияет на кишечник и сердце, но при гастрите он опасен
2:01
Здоровье

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал о пользе чеснока и предупредил о противопоказаниях к его употреблению.

Эксперт Куликов: чеснок хорошо влияет на кишечник и сердце, но при гастрите он опасен
Фото: commons.wikimedia.org by Filo gèn', CC BY-SA 4.0

Куликов сообщил, что чеснок положительно влияет на микрофлору кишечника, помогая избавиться от патогенных микроорганизмов. Он также используется в качестве лекарства при метеоризме, колите, энтероколите, запорах, воспалении аппендикса и является полезным диетическим продуктом, стимулирующим образование и выделение желчи, улучшающим секрецию ферментов и желудочного сока, снижающим уровень холестерина и глюкозы в крови, улучшающим обмен веществ, особенно у больных сахарным диабетом и ожирением.

Специалист подчеркнул важность чеснока для укрепления иммунной системы. Благодаря высокому содержанию полифенолов кверцетина и фитонцидов чеснок способствует быстрому выздоровлению при простуде, насморке, боли в горле, ОРВИ и гриппе, помогает выводить мокроту.

Куликов в беседе с РИА Новости также отметил положительное влияние чеснока на сердечно-сосудистую систему: продукт укрепляет стенки сосудов и придаёт им эластичность. Чеснок рекомендуется использовать под контролем врача при заболеваниях печени и жёлчного пузыря, так как он способствует восстановлению клеток, разжижению желчи и предотвращает образование камней.

Однако существуют противопоказания к употреблению чеснока, подчеркнул эксперт:

  • повышенная чувствительность к чесноку;
  • хронические заболевания почек;
  • гипотиреоз;
  • гастрит;
  • язвенная болезнь;
  • беременность;
  • период грудного вскармливания;
  • пожилой возраст (с осторожностью).

Куликов также отметил, что употребление одного-двух зубчиков чеснока в день обеспечивает организм оптимальным количеством активных соединений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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