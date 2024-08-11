Россиянам рассказали о негативном влиянии сока сельдерея на кожу

Сок сельдерея способен вызывать кожные ожоги

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сельдерей действительно имеет множество полезных свойств, однако важно осознавать и возможные риски, связанные с его употреблением. Об этом напоминает издание "Доктор Питер".

Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Плюсы сельдерея для здоровья

Богатый источник витаминов и минералов: Сельдерей содержит витамины группы В, цинк, медь и фолиевую кислоту. Отрицательная калорийность: Расход энергии на переваривание сельдерея превышает количество калорий, поступающих с ним. Польза для организма: Употребление сельдерея способствует улучшению функций кишечника, печени и почек. Полезный для диет: Подходит для людей, следящих за своим весом. Антиоксиданты: Содержит лютеолин и апигенин, снижающие воспаление и полезные при аллергии и рините.

Минусы сельдерея для здоровья

Фотосенсибилизация: Сок сельдерея содержит псоралены, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Это может вызвать покраснения, отеки и ожоги при контакте с солнечными лучами. Риски при избыточном потреблении: Чрезмерное употребление сельдерея, особенно в виде соков и фрешей, может привести к накоплению псораленов и развитию фитофотодерматита. Неоднозначное влияние на кожу: Местное применение сока сельдерея может привести к фотосенсибилизирующим реакциям и требует осторожности.

В целом, сельдерей может быть ценным дополнением к рациону при условии умеренного употребления и разумного подхода. Если у вас есть предрасположенность к кожным реакциям на солнечный свет или вы планируете пребывание на солнце, лучше воздержаться от употребления сельдерея в больших количествах, особенно в виде соков.