Россиянам рассказали о негативном влиянии сока сельдерея на кожу

Сельдерей действительно имеет множество полезных свойств, однако важно осознавать и возможные риски, связанные с его употреблением. Об этом напоминает издание "Доктор Питер".
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Плюсы сельдерея для здоровья
Богатый источник витаминов и минералов: Сельдерей содержит витамины группы В, цинк, медь и фолиевую кислоту.
Отрицательная калорийность: Расход энергии на переваривание сельдерея превышает количество калорий, поступающих с ним.
Польза для организма: Употребление сельдерея способствует улучшению функций кишечника, печени и почек.
Полезный для диет: Подходит для людей, следящих за своим весом.
Антиоксиданты: Содержит лютеолин и апигенин, снижающие воспаление и полезные при аллергии и рините.
Минусы сельдерея для здоровья
Фотосенсибилизация: Сок сельдерея содержит псоралены, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Это может вызвать покраснения, отеки и ожоги при контакте с солнечными лучами.
Риски при избыточном потреблении: Чрезмерное употребление сельдерея, особенно в виде соков и фрешей, может привести к накоплению псораленов и развитию фитофотодерматита.
Неоднозначное влияние на кожу: Местное применение сока сельдерея может привести к фотосенсибилизирующим реакциям и требует осторожности.
В целом, сельдерей может быть ценным дополнением к рациону при условии умеренного употребления и разумного подхода. Если у вас есть предрасположенность к кожным реакциям на солнечный свет или вы планируете пребывание на солнце, лучше воздержаться от употребления сельдерея в больших количествах, особенно в виде соков.
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